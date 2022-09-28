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حيفا: 4 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 07:12

حيفا: 4 إصابات إحداها خطيرة بحادث طرق
مكان حادث الطرق في حيفا فجر اليوم (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 4 أشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء، في مدينة حيفا.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق في حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 4 أشخاص، ونقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى "رامبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

وبحسب الإسعاف، فإن الشاب الذي أصيب بجراح خطيرة يبلغ من العمر 20 عاما، حيث نقل إلى المستشفى وهو يعاني إصابة في الرأس، بينما 3 أشخاص وصفت جراحهم بين الطفيفة والمتوسطة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع في شارع "صهيون" في حيفا، حيث وقوع الحادث جراء تصادم بين مركبتين.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أن 247 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

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#حيفا
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