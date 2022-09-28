كسيفة: إضراب احتجاجي ضد العنف في مدرسة الفاروق

أعلن مجلس محلي كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، يشمل كافة الطلاب من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر في مدرسة الفاروق الثانوية الشاملة.

وصرح رئيس مجلس محلي كسيفة، المحامي عبد العزيز النصاصرة، إنه "بداية نحن في المجلس المحلي نستنكر ونشجب أحداث العنف التي حدثت، أمس، في الحرم المدرسي من تهجم على الهيئة التدريسية من قبل بعض أولياء الأمور في مدرسة الفاروق الثانوية".

وأكد أنه "بعد التشاور مع جميع الأطراف ذات الصلة: إدارة المجلس المحلي، ولجان أولياء الأمور، ووزارة التربية والتعليم تقرر ما يلي: تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس في مدرسة الفاروق لجميع الطلاب من الصف السابع حتى الصف الثاني عشر في مدرسة الفاروق الثانوية. واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين للنظام المدرسي بما فيه إبعاد المشاركين في أعمال العنف التي حدثت، واستكمال جميع الإجراءات القانونية ضدهم وفق المنشور العام لوزارة التربية والتعليم والقانون بشكل عام".

وختم رئيس مجلس محلي كسيفة بالقول إنه "نهيب بجميع الأهل الكرام استنكار أعمال العنف بشتى أشكالها، ومد العون للمؤسسات التعليمية، والتقيد بالخطوات الاحتجاجية التي تم اتخاذها، لنبذ العنف من أجل مصلحة ومستقبل أولادنا".