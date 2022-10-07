شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

أعلن في مدينة شفاعمرو، الليلة الماضية، عن وفاة أيمن إبراهيم بركات (الدحبور) متأثرا بإصابته في حادث عمل.

وكان ضحية الحادث (44 عاما) قد سقط عن ارتفاع وأصيب في رأسه وأنحاء جسمه، قبل نحو أسبوعين.

وحاول الأطباء في مستشفى "رمبام" بمدينة حيفا خلال فترة علاجه إنقاذ حياته إلا أن كافة العمليات والمحاولات باءت بالفشل.

وساد الحزن والأسى بعد انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 55 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.