  2. محليات
  3. أخبار محلية

رهط: مصرع شاب في حادث طرق ذاتي

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 23:21

رهط: مصرع شاب في حادث طرق ذاتي
ضحية الحادث شاكر أبو عوكل
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب شاكر أبو عوكل، في العشرينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الفقيد تعرض لحادث طرق ذاتي في ضاحية 2 برهط، فيما لم تتضح الأسباب بعد، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع وفاة أبو عوكل، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر 2022.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#رهط
#النقب
#شاكر أبو عوكل

حوارات

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: مهرجان شعبي للحفاظ على الهوية والذاكرة الفلسطينية
أم الفحم: مهرجان شعبي للحفاظ على الهوية والذاكرة الفلسطينية

2022-10-08

اللد: 4 إصابات بينها خطيرة في جريمتي إطلاق نار وطعن
اللد: 4 إصابات بينها خطيرة في جريمتي إطلاق نار وطعن

2022-10-08

النقب: اعتقال 3 أشخاص إثر دهس امرأة وحالتها خطيرة
النقب: اعتقال 3 أشخاص إثر دهس امرأة وحالتها خطيرة

2022-10-08

الأكثر قراءة

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

مقتل الشاب علاء الصح في جريمة إطلاق نار باللد

2022-10-07
شهيدان وإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله وقلقيلية

شهيدان وإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب رام الله وقلقيلية

2022-10-07
استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا بالكنيست

استطلاع: معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعدا بالكنيست

2022-10-07
الطاقة الإسرائيلية: أرباح حقل قانا 3 مليارات دولار فقط

الطاقة الإسرائيلية: أرباح حقل قانا 3 مليارات دولار فقط

2022-10-07
شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

شفاعمرو: وفاة أيمن بركات متأثرا بإصابته في حادث عمل

2022-10-07