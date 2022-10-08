رهط: مصرع شاب في حادث طرق ذاتي

لقي الشاب شاكر أبو عوكل، في العشرينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق ذاتي في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الفقيد تعرض لحادث طرق ذاتي في ضاحية 2 برهط، فيما لم تتضح الأسباب بعد، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع وفاة أبو عوكل، بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر 2022.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.