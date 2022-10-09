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أبو سنان: لائحة اتهام ضد شاب قتل والدته خنقا وطعنا

تاريخ النشر: 09/10/2022 - 11:45

أبو سنان: لائحة اتهام ضد شاب قتل والدته خنقا وطعنا
الضحية سناء نصرة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضدّ جواد نصرة (25 عامًا)، من سكان قرية أبو سنان، نسبت إليه تهمة قتل والدته، سناء نصرة، البالغة من العمر 50 عامًا.

وتدين لائحة الاتهام المتهم بـ"جريمة القتل العمد في ظروف مشدّدة والاعتداء الذي يتسبّب في إصابة فعلية".

وطالبت النيابة بتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء الإجراءات القضائية ضدّه.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "المتهم الذي يعيش في منزل والديه، كانت لديه مشاعر غضب وغيرة تجاه أمه وشقيقتيه. قبل حادث القتل بحوالي عشرة أيام، بينما كان المتهم ووالدته في المنزل لوحدهما، سألت الوالدة ابنها إذا كان يرغب بالمثلجات فأجاب بنعم فذهبت للمطبخ وأحضرت له المثلجات ورمت المثلجات باتجاه المتهم، فقام المتهم بضرب والدته وبدأ بخنقها. وتوسّلت إليه بأن يتوقف فأفلت المتهم قبضته. بعد ذلك طلب المتهم من والدته عدم الشكوى وعدم الحديث عما حدث لوالده".

ووفقا لما جاء في لائحة الاتهام فإنه "في يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2022، وبينما كان المتهم ووالدته بمفردهما في المنزل، قرر المتهم تنفيذ خطته وقتلها. اقترب المتهم من والدته وخنقها وطرحها على الأرض ويداه ما زالتا ممسكتين برقبتها. بعد عدة دقائق، عندما رأى المتهم أن والدته ما زالت على قيد الحياة، ذهب إلى المطبخ وأخذ سكينًا، وبينما كانت مستلقية على الأرض عاجزة، اقترب المتهم من والدته وطعنها مرتين في رقبتها بالسكين ثم قام بنحرها. بعد ذلك، وبينما كانت جثة والدته ملقاة على الأرض، ارتدى المتهم قميصه وصعد إلى سطح المنزل، قدّم الماء والطعام لكلبه وغادر المنزل".

بودكاست عرب 48

#أبو سنان
#جواد نصرة
#سناء نصرة

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