إضراب مفتوح لمقاول النظافة في مدارس الطيبة

باشر المقاول المسؤول عن التنظيف في مدارس الطيبة، صباح اليوم الأحد، بإضراب مفتوح عن العمل بسبب عدم تسديد حقوقه من قبل بلدية الطيبة، وفقا لتصريحه.

وقال المقاول حكم مصاروة لـ"عرب 48" إن "الإضراب سيستمر في حال لم نتوصل لحل جذري. البلدية لم تسدد ديونها لي منذ فترة طويلة على الرغم من التوجهات الكثيرة لها".

ولم تكن هذه أول مرة يشرع فيها مصاروة بالإضراب عن العمل، إذ أعلن قبل ثلاثة أشهر الإضراب، وتم التوصل لحل مؤقت أنهى الإضراب، ثم عاد لإعلان الإضراب مرة أخرى.

وأعرب عدد من أولياء أمور الطلاب في الطيبة عن استيائهم من هذا الإضراب، وقالوا إنه قد يسبب تراكم الأوساخ والقاذورات إثر عدم تنظيف الصفوف ما يشكل بيئة غير سليمة للطلاب.

مدخل إحدى المدارس في الطيبة، صباح اليوم (عرب 48)

وأكد مصاروة أنه "في حال لم نتوصل لحل حذري وليس حلولا مؤقتة فإن الإضراب سيستمر. لا يوجد إنسان على وجه الأرض يعمل دون مقابل، وهذه الأموال من حقي، وهي ديون مستحقة على بلدية الطيبة من مدة طويلة".

وجاء في تعقيب لبلدية الطيبة أنه "باشرت الجهات المهنية المسؤولة، منذ ساعات الصباح، بتوفير الحلول بشكل سريع، وقد نجحت بذلك في السواد الأعظم من المدارس، وما زالت تواصل العمل على ذلك أيضا. الحديث لا يدور عن وجود دين ومستحقات لموظفي النظافة الذين نكن لهم كل احترام كما ينشر، لأنهم ببساطة ليسوا موظفين بلدية، ولهذا الادعاء أن التشويشات سببها ديون للموظفين غير صحيحة".

وأشارت بلدية الطيبة إلى أنه "في هذا الصدد نشرت، مؤخرا، مناقصة جديدة لتنظيف المدارس بعد أن انتهى سريان مفعول العقد الحالي مع المقاول، وكان عليها كما تجري العادة الخروج بمناقصة جديدة لتوفير أعمال النظافة في المدارس كما يلزم القانون والإجراءات الرسمية".

وأوضحت إدارة البلدية أنها "لن تتخذ أي قرار رضوخا تحت أي ضغط"، وأكدت "على ما يؤكده القانون بأن من يريد المنافسة على المناقصة عليه أن يشارك بها تماما كما تنص توجيهات القانون والمعايير والشروط المطلوبة".

وختمت البلدية بالقول إن "الجهات المهنية المسؤولة في البلدية تواصل بذل كل جهد حتى تتغلب على جميع الإشكاليات في الشأن المذكور حتى موعد أقصاه غدا إن شاء الله".