بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 30 تشرين الأول

يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري 2022، فجر يوم الأحد، الموافق 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وبموجب هذا التوقيت فإنه سيجري في تمام الساعة الثانية فجرا تحريك عقارب الساعة بساعة واحدة إلى الخلف، وينتهي بذلك العمل بالتوقيت الصيفي الذي استمر 219 يوما، ويُباشر العمل بالتوقيت الشتوي.

وبوشر بالعمل بـ"قانون التوقيت" في البلاد منذ العام 1992 وجرى تعديله في العام 2013.

وسيستمر العمل بموجب التوقيت الشتوي هذا العام 5 أشهر، لغاية يوم الجمعة الموافق 24 آذار/ مارس 2023 إذ سينتهي العمل بالتوقيت الشتوي ويعلن بَدْء العمل بالتوقيت الصيفي.

ووفقا للقانون الذي جرت المصادقة عليه في الكنيست في العام 2013 فإن مدة سريان التوقيت الشتوي تكون مساوية للتوقيت الشتوي في دول أوروبا، والعمل بالتوقيت الصيفي 219 يوما بدلا من 160 - 190 يوما كما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.

ما هو التوقيت الصيفي والشتوي؟

التوقيت الصيفي تغيير التوقيت الرسمي في بلاد أو محافظة مرتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل عام. يعاد ضبط الساعات الرسمية في مطلع الربيع. أما العودة إلى التوقيت العادي، أي التوقيت الشتوي، فيجري في موسم الخريف. وتستخدم قرابة 70 دولة في العالم فكرة اعتماد التوقيت الصيفي من خلال تقديم الوقت ساعة مع بدء الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف من كل عام.

كيف نلائم أنفسنا مع تغيير التوقيت؟

قال عدد من الأطباء إنه بسبب الانتقال من التوقيت الصيفي للشتوي فإن الإنسان بحاجة إلى أسبوع، على الأقل، حتى يقوم الجسم بملاءمة نفسه من الناحية الفسيولوجية والبيولوجية.

ما أهمية التوقيت الصيفي اقتصاديا؟

أكد خبراء في الاقتصاد أنّه كلما جرى تبكير العمل بالتوقيت الصيفي، فإن ذلك يوفر الكثير من الأموال في الطاقة، إلا أن أعضاء الكنيست اليهود الحريديين في إسرائيل طالبوا دائما بتقصير العمل وفق التوقيت الصيفي في شهر أيلول/ سبتمبر، بسبب توقيت الصلوات وعدم الرغبة في أن يكون ذلك في ساعات الفجر الباكرة، حين يكون الظلام دامسا.

ما الهدف من زيادة ستين دقيقة؟

الهدف من زيادة ساعة (60 دقيقة) للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى، لكي تنال وقتا أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجيا من مطلع الربيع حتى ذروة الصيف، وتتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

ماذا عن سحابة النهار؟

تنبع ظاهرة ازدياد ساعات النهار في موسمي الربيع والصيف وتقلصها في الخريف والشتاء من ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23.4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس. ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجيا بتلاؤم مع بُعد الموقع عن خط الاستواء، إذ يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية بالكاد فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي، فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.

من أول من طرح التوقيت الصيفي والشتوي؟

كان الأميركي، بنغامين فرانكلين، أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في العام 1784، لكن لم تبد الفكرة جدية إلا في مطلع القرن العشرين، إذ طرحها من جديد البريطاني، وليام ويلت، الذي بذل جهودا في ترويجها. وانتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في العام 1909 ورفضه.

من أول من اعتمد التوقيت الصيفي؟

تحققت فكرة التوقيت الصيفي، لأول مرة، أثناء الحرب العالمية الأولى، إذ أجبرت الظروف الدول المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.