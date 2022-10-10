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اللقية: اعتقال شاب يُشتبه بتورّطه بمقتل زينب الصانع

تاريخ النشر: 10/10/2022 - 20:38

اللقية: اعتقال شاب يُشتبه بتورّطه بمقتل زينب الصانع
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت الشرطة، مساء اليوم الإثنين، شابا من اللقية، يبلغ من العمر 25 عاما، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل زينب الصانع (56 عاما)، التي قُتِلت مساء أمس الأحد، إثر تعرّضها لإطلاق نار في البلدة.

وذكرت الشرطة في بيانها أنه "كجزء من عمليات التحقيق في (جريمة) القتل في اللقية، نفذت الوحدة المركزية في منطقة النقب، عمليات تحقيق تم من خلالها اعتقال مشتبه به، من سكان اللقية (25 عامًا)، لتورطه في الحادث".

وأُحيل الشاب المشتبه به للتحقيق، على أن يتم غدا الثلاثاء، النظر في طلب تمديد اعتقاله.

في السياق، ذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن الصانع، قد تكون قُتِلت عن طريق الخطأ، مشيرة إلى أنها أُصيبت بإطلاق النار، فيما كانت تستقلّ سيارة برفقة ابنها، الذي يُرجَّح أنه المستهدَف، بحسب القناة.

ولفتت القناة كذلك إلى أن إطلاق النار جاء على خلفية شجار بين عائلتين.

وكانت الضحية الصانع، قد نُقلت إلى عيادة محلية بعد تعرضها لإطلاق نار، خلال شجار اندلع في اللقية. وحاولت الطواقم الطبية إنعاشها من دون جدوى فجرى نقلها على الفور إلى المستشفى، لتُقرّ وفاتها لاحقا.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة للقضاء.

وبمقتل الصانع، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، إلى 82 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

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