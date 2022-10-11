تمديد اعتقال مشتبه بقتل المرحومة زينب الصانع باللقية

مددت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب (25 عاما) لغاية يوم الخميس المقبل، بشبهة التورط في جريمة قتل المرحومة الحاجة زينب الصانع (61 عاما)، مساء أول من أمس الأحد، بالقرب من منزلها.

ونفى محامي الدفاع عن المشتبه به أي صلة لموكله بالجريمة، وقال إنه كان مع آخرين عند وقوع الجريمة في مكان آخر.

وقتلت الحاجة زينب الصانع، مساء الأحد، إثر تعرضها لإطلاق نار في بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات فإنه كانت محاولة لقتل الإبن فقتلت والدته بالخطأ.

وكانت قد نقلت إلى عيادة محلية بعد تعرضها لإطلاق النار، خلال شجار اندلع في اللقية. وحاولت الطواقم الطبية إنعاشها من دون جدوى فجرى نقلها على الفور إلى المستشفى، وأقر الأطباء وفاتها.