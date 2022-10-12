تصريح ادعاء ضد مشتبه بقتل مروان الوحواح من اللد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في الأيام القريبة ضد المشتبه الرئيسي من الرملة بقتل مروان الوحواح (52 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد، نهار يوم الجمعة 26 حزيران/ يونيو 2022..

ووفقا للشرطة فإن "التحقيق بدأ منذ شهر ونصف في ملف جريمة قتل مروان الوحواح من اللد، والذي قُتل إثر تعرضه لعيارات نارية وهو داخل سيارته، وذلك على خلفية نزاع بين عائلات في المدينة".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، باشر أفراد من وحدة 'يمار' بالتعاون مع مركز شرطة اللد والمحققين الجنائيين بجمع الدلائل في مسرح الجريمة والمنطقة، مع تمشيط المنطقة عن طريق استخدام وسائل تكنولوجية متطورة، الأمر الذي أدى إلى تحديد وتتبع حركة المركبات التي تحمل لوحات أرقام مزورة، والتي يشتبه بتورطها بجريمة القتل، حيث تم العثور على إحداها محترقة بالقرب من وقت ومسرح الجريمة".

وأشارت إلى أنه "مع تقدّم التحقيقات اعتقل أفراد وحدة 'يمار' خلال ثلاثة أيام مشتبهين من سكان اللد، بشبهة تورطهم بنشاطات إجرامية متعلقة بجريمة القتل، بما في ذلك التشويش وإتلاف الأدلة، ووفقًا لما تتطلّبه التحقيقات استجابت المحكمة لطلب الشرطة ومددت دوريًّا فترة اعتقال المشتبه الرئيسي وهو من سكان الرملة، يبلغ من العمر 30 عامًا، إذ تمّ تمديد فترة اعتقاله لمدة 47 يوما".

وختمت الشرطة بالقول إنه "كما ذكر آنفا، وعلى ضوء نتائج التحقيقات والأدلة التي تعزّز الشبهات حول تورّط المشتبه الرئيسي بالتخطيط لجريمة القتل بما في ذلك مراقبة الضحية في مكان السكن والعمل، بدءا من الساعات الأولى من النهار ولغاية اقتراف الجريمة، حيث تمّ تشكيل قاعدة أدلة تدين المشتبه به لتقديم تصريح مدع عام ضده، واليوم تم تقديم تصريح مدع عام ضد المشتبه به تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضده في الأيام القريبة مع تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق".