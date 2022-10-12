لجنة التعليم العربي: نستنكر اقتحام مدرسة في عكا لاحتجاز معلم للتحقيق

استنكرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، اليوم الأربعاء، اقتحام قوات أمنية لمدرسة في عكا لاحتجاز المعلم محمد ماضي الذي يشغل مهمة نائب مدير المدرسة للتحقيق معه حول عمله كإمام لمسجد في المدينة.

وأضافت أن "هذا العمل يشكل انتهاكًا لحرمة المدرسة ولا يوجد ما يبرره سوى رغبة المؤسسة في استعراض قوة وبث الرعب بين الطلاب والمعلمين والأهالي".

وأشارت إلى أن "الشرطة تستطيع اعتقال أي مواطن إذا كان هناك ما يبرر ذلك من بيته أو استدعائه للقدوم إلى مراكزها فما المنطق في اقتحام مدرسة خلال عملها لاعتقال معلم أو أي موظف فيها".

وختمت اللجنة بالقول إن "وزارة التربية مطالبة بتوضيح موقفها مما جرى وهل كان هذا الاعتقال داخل المدرسة بتنسيق معها وما هو موقفها من ذلك"، مؤكدة على استنكارها لما جرى وعلى مطالبتها الحكومة بـ"وقف هذه التصرفات الهمجية التي تنتهك حرمات المدارس العربية والتي لها أثرها الهدام على المعلمين والطلبة والأهالي في جميع المجالات".