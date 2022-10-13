إصابتان بجريمتي إطلاق نار برهط وكفر قاسم

أُصيب شخصان بجراح متفاوتة الخطورة، إثر جريمتي إطلاق نار ارتكبتا في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الخميس، في مدينتي رهط بالنقب وكفر قاسم بالمثلث.

في مدينة رهط بالنقب، وقع فجر اليوم الخميس، شجار عنيف بين عائلتين في حارة رقم 5 بالمدينة، حيث تخلل الشجار إطلاق نار كثيف.

وأفادت طواقم الإسعاف أنها قدمت العلاجات الأولية لمسن (80 عاما)، أصيب بإطلاق نار، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الشجار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

وفي كفر قاسم، أصيب شاب بالعشرينات من عمره بجراح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه إلى إطلاق نار.

ونقل الشاب على وجه السرعة إلى مستشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا" للعلاج.

وتحقق الشرطة في ملابسات جريمة إطلاق النار، ولم تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

يأتي ذلك، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، إذ سجلت في الأيام الماضية، جرائم قتل وإطلاق نار في عدة بلدات في المجتمع العربي.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، إلى 83 قتيلا بينهم 11 امرأة، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.