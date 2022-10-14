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تل السبع: تصريح مدع ضد شابين بالضلوع في جريمة قتل عوني الفرزات

تاريخ النشر: 14/10/2022 - 18:08

تل السبع: تصريح مدع ضد شابين بالضلوع في جريمة قتل عوني الفرزات
القتيل عوني الفرزات
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع اليوم، الجمعة، تصريح مدع ضد شابين (20 عاما) من تل السبع، على خلفية ضلوعهما في جريمة قتل الشاب عوني الفرزات (19 عاما).

ومن المزمع أن تقدم المحكمة لائحة اتهام ضد الشابين خلال الأيام القادمة.

وتعود ملابسات الجريمة إلى يوم 14 أيلول/سبتمبر، حينما أحيل الضحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع إثر تعرضه لجريمة طعن، حيث جرى إقرار وفاته هناك بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وجاء في بيان الشرطة، أنه "يستدل من التحقيق أن الضحية وصديق له وصلا إلى ساحة مدرسة في تل السبع، وهناك التقيا بثلاثة شبان إثر خلاف بينهم، وفي أعقاب ذلك نشب شجار تخلله طعن الضحية".

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#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#النقب
#تل السبع

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