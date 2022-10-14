مصرع الشاب أمير طه من كفر قاسم في حادث طرق

لقي الشاب أمير وهبة طه (18 عاما) من مدينة كفر قاسم مصرعه، فجر اليوم الجمعة، في حادث طرق وقع بين سيارة ودراجة نارية على شارع 5 بالقرب من كفر قاسم.

وأصيب في الحادث شاب آخر (18 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة، وجرى نقله من قبل طاقم طبي من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى مستشفى "بيلنسون" ولم يحتاج سائق السيارة لعلاج، وفقا لمصادر طبية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي السياق، توفي أمس، الخميس، الشاب مصطفى محمود مصطفى رجب أبو رومي (19 عاما) من مدينة طمرة، متأثرا بإصابته بحادث طرق وقع قبل نحو شهرين.

من مكان الحادث (تصوير نجمة داود الحمراء)

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 شخصا من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري، ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.