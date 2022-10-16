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اعتقال المرابطة أمية أبو شقرة من أم الفحم بالقدس

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 11:58

اعتقال المرابطة أمية أبو شقرة من أم الفحم بالقدس
توضيحية (Getty Images)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، المرابطة أمية أبو شقرة من مدينة أم الفحم في البلدة القديمة بالقدس، وذلك أثناء تواجدها مع مجموعة من المرابطات بالمسجد الأقصى المبارك.

ووفقا للعائلة فإنه تم اعتقال المرابطة أمية أبو شقرة من القدس القديمة، إذ كانت تتواجد مع مجموعة من المرابطات، بعد منعهن من دخول المسجد الأقصى المبارك بسبب اقتحامات المستوطنين للأقصى.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، موظف الإعمار بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، محمود العتاتي، ومنعت المرابطين الفلسطينيين من دخول الأقصى، لحماية اقتحامات المستوطنين.

واقتحم منذ صباح اليوم، نحو 700 مستوطن المسجد الأقصى المبارك بحماية معززة من قوات الاحتلال، وذلك بمناسبة ما يسمى عيد "نزول التوراة"، و"عيد العرش".

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#القدس
#أم الفحم
#أمية أبو شقرة
#المسجد الأقصى

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