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أم الفحم: اعتقال طيب جبارين على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد حصار مخيم شعفاط

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 16:03

أم الفحم: اعتقال طيب جبارين على خلفية مشاركته بمظاهرة ضد حصار مخيم شعفاط
من المظاهرة على مدخل أم الفحم، الجمعة (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، الشاب طيب زعل جبارين (19 عامًا)، من منزله في حي الجبارين في أم الفحم، وذلك بعد اقتحام الحي ومنزل الشاب في المدينة.

وجاء اعتقال الشاب على خلفية مشاركته في مظاهرة احتجاجية نظمت، يوم الجمعة الأخير، في أم الفحم، احتجاجًا على الحصار الذي فرض على مخيم شعفاط، والإعدامات الميدانية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في نابلس والقدس وجنين.

وفي السياق، اعتقلت الشرطة والقوات الخاصة التابعة لها، يوم الجمعة الماضي، قاصرين من أم الفحم، وذلك بعد المظاهرة التي نظمت على مدخل المدينة، احتجاجًا على حصار مخيم شعفاط، فيما أطلقت سراحهما بعد عدة ساعات من الاعتقال، دون عرضهما على المحكمة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشاب، أحمد خليفة، لـ"عرب 48" إن "الشاب طيب زعل جبارين من أم الفحم تم اعتقاله والاعتداء عليه لحظة اعتقاله من منزله في المدينة، إذ يتواجد جبارين خلال هذه اللحظات في مركز للشرطة في أم الفحم، وسيعرض مساء اليوم على المحكمة في مدينة حيفا، وذلك بعد انتهاء الأعياد اليهودية".

وأضاف خليفة أن "الشبهات التي تنسبها الشرطة لجبارين هي مشاركته في تظاهرة غير قانونية، والمشاركة في أعمال شغب، بالإضافة لحرق إطارات مطاطية".

بودكاست عرب 48

#أم الفحم
#مخيم شعفاط
#طيب زعل جبارين

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