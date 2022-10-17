  2. محليات
  3. أخبار محلية

استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 08:41

استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة
(عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

استمر الإضراب الذي أعلنت عنه لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية في مدينة الطيبة، اليوم الإثنين، وذلك بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية في المدرسة، وفقا للجنة أولياء الأمور.

وتواصل الإضراب، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت لجنة الأولياء في المدرسة عن إضراب مفتوح، أول من أمس السبت، بسبب ما وصفوه انعدام البيئة التعليمية السليمة.

وطالبت لجنة الأولياء بتوفير البيئة السليمة للمدرسة، وتصليح للعطل في المدرسة، وتوفير مستلزمات جديدة كالكراسي والطاولات، وأدوات التنظيف، كذلك تنظيف المراحيض التي يستخدمها الطلاب.

وتظاهر، صباح يوم أمس، الطلاب وأولياء أمورهم أمام مدخل المدرسة، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات منددة بوضع المدرسة الذي وصفوه بالمتردي، وحملوا البلدية المسؤولية عن ذلك.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#طلاب
#مدارس
#تربية وتعليم
#إضرابات
#إعدادية السلام

استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 إصابات بينها خطيرة بجريمتي إطلاق نار بجلجولية والطيبة
3 إصابات بينها خطيرة بجريمتي إطلاق نار بجلجولية والطيبة

2022-10-17

حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة
حالة الطقس: أجواء خريفية متقلبة حتى الجمعة

2022-10-17

التحرش الجنسي في المجتمع العربي... جرائم في طي الكتمان
التحرش الجنسي في المجتمع العربي... جرائم في طي الكتمان

2022-10-16

الأكثر قراءة

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات سلفيت

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات سلفيت

2022-10-16
حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

حالة الطقس: أجواء خريفية مسحوبة بزخات من المطر

2022-10-16
مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

مصرع شابين من الطيرة وقلقيلية في حادث طرق بين شاحنتين

2022-10-16
الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب

2022-10-16
انتخابات الكنيست: قلق من تدخل أجنبي قد يحسم النتيجة

انتخابات الكنيست: قلق من تدخل أجنبي قد يحسم النتيجة

2022-10-16