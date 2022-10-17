استمرار الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

استمر الإضراب الذي أعلنت عنه لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية في مدينة الطيبة، اليوم الإثنين، وذلك بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية في المدرسة، وفقا للجنة أولياء الأمور.

وتواصل الإضراب، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت لجنة الأولياء في المدرسة عن إضراب مفتوح، أول من أمس السبت، بسبب ما وصفوه انعدام البيئة التعليمية السليمة.

وطالبت لجنة الأولياء بتوفير البيئة السليمة للمدرسة، وتصليح للعطل في المدرسة، وتوفير مستلزمات جديدة كالكراسي والطاولات، وأدوات التنظيف، كذلك تنظيف المراحيض التي يستخدمها الطلاب.

وتظاهر، صباح يوم أمس، الطلاب وأولياء أمورهم أمام مدخل المدرسة، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات منددة بوضع المدرسة الذي وصفوه بالمتردي، وحملوا البلدية المسؤولية عن ذلك.