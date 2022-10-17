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الشرطة تفرض مخالفات لسائقين وتمنع استخدام 11 مركبة في عرابة ووادي سلامة

تاريخ النشر: 17/10/2022 - 11:43

الشرطة تفرض مخالفات لسائقين وتمنع استخدام 11 مركبة في عرابة ووادي سلامة
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نفذت الشرطة الإسرائيلية حملة خاصة حررت خلالها مخالفات لسائقي مركبات ومنعت استخدام مركبات في مدينتي عرابة البطوف وقرية وادي سلامة بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الإثنين، فإنه "في إطار النشاط، قام أفراد مركز الشرطة في 'مسغاف' بالتّعاون مع وحدة المرور والدّراجات الناريّة، والشرطة البلدية ووحدة القوات الخاصة 'يسام' بنشاط لتطبيق القانون في عرابة ووادي سلامة مع استعمال وسائل تكنولوجيّة متقدمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطرق".

وأضافت أنه جرى "تحرير 53 مخالفة مروريّة مهددة للحياة لدراجات ذات عجلتين، ومركبات رباعيّة الدّفع 'تراكتورون'، و️إلغاء استعمال 11 مركبة مع التّركيز خاصةً على السّيّارات المحسنة الرياضيّة، و️تحرير 4 مخالفات إحداث ضجة من سيّارات محسنة رياضيّة".

وتأتي حملات الشرطة في البلدات العربية لتحرير مخالفات السير، في وقت فشلت فيه بمحاربة العنف والجريمة، إذ لا تزال غالبية جرائم القتل في طي الكتمان.

وحمّل المواطنون العرب المسؤولية للشرطة في ازدياد مظاهر العنف والجريمة وفوضى السلاح.

يشار إلى أن الشرطة قامت، في الآونة الأخيرة، بحملات داخل البلدات العربية في شتى أنحاء البلاد، بادعاء ضبط قوانين السير وأنظمة المرور وفحص مدى جاهزية المركبات.

بودكاست عرب 48

#شرطة
#مركبات
#مخالفات
#عرابة البطوف
#وادي سلامة

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