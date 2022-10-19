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اعتقال مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

تاريخ النشر: 19/10/2022 - 09:15

اعتقال مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية
ضحية الجريمة نضال إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، أربعة أشخاص بشبهة الضلوع بقتل الصحافي نضال إغبارية، يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، في مدينة أم الفحم، وستطلب الشرطة من المحكمة تمديد فترة اعتقالهم على ذمة التحقيق.

ووفقا للشرطة فإنه "صباح اليوم، ألقى محققو أفراد وحدة 'يمار' بالتعاون مع 'حرس الحدود' و'وحدة الكلاب' وقوات أخرى، في نهاية تحقيق سري، القبض على أربعة من المشتبه بهم بالتورط في الجريمة من سكان أم الفحم في الـ20 - 30 من أعمارهم وتمّت إحالتهم إلى مكتب 'يمار' للتحقيق. أثناء تفتيش منزل أحد المشتبه بهم تمّ ضبط مسدّس. ستطلب الشرطة، هذا الصباح، تمديد توقيف الأربعة في محكمة الصلح في حيفا على ذمّة التحقيق".

وقُتل الصحافي، نضال إغبارية (44 عاما)، من أم الفحم في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/ يونيو 2021.

وكان إغبارية مديرا لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

ووفقا للشرطة فإنها تشتبه "الهدف كان شقيق الضحية على خلفية تورطه في السوق السوداء".

وجاء في التفاصيل، أن جناة أقدموا على إطلاق النار على إغبارية خلال تواجده داخل سيارته قرب منزله في حي الكينا (البير) بأم الفحم عندما كان في طريق عودته من الصلاة.

بودكاست عرب 48

#نضال إغبارية
#أم الفحم
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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