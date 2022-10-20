إصابتان خطيرتان في حادثي طرق بالنقب والعفولة

أصيب عدد من مستقلي المركبات في حادثي طرق وقعا، اليوم الخميس، بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، وبالقرب من مدينة العفولة، شمالي البلاد.

ووفقا لمصادر طبية فإن حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية وقع على شارع 3415، في منطقة الجنوب.

وقدم الطاقم الطبي التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وهُم رجل (50 عاما) وصفت إصابته بالخطيرة، وآخران وصفت إصابتهما بالطفيفة. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي منطقة العفولة، أصيبت شابة (21 عاما) بجروح خطيرة في حادث طرق.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء تلقى بلاغا، اليوم الساعة 08:12، حول حادث طرق بين مركبيتين وشاحنة على الشارع رقم 675 في منطقة العفولة، ووصلت الطواقم الطبية وقدمت الإسعافات الأولية لشابة (21 عاما) ووصفت حالتها بالخطيرة، وأحيلت بعدها لمستشفى 'رمبام' في مدينة حيفا لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.