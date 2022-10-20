  2. محليات
  3. أخبار محلية

جهود لإنهاء الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

تاريخ النشر: 20/10/2022 - 11:00

جهود لإنهاء الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة
(عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

اطلع مندوبون عن وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، برفقة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية بمدينة الطيبة، ووفد عن البلدية على سير أعمال الترميم بالمدرسة وإزالة العوائق والمخاطر، في محاولة لإنهاء الإضراب الاحتجاجي المفتوح الذي باشرت به اللجنة، منذ يوم السبت الماضي.

وعلى إثر الإضراب المستمر، زار أمس، مندوبون عن الوزارة، ومراقب مختص، وأقر أن معيقات عدة في المدرسة تشكل خطرا على الطلاب، وعليه قررت الوزارة أمس إغلاق المدرسة وتحويل الطلاب لمنظومة التعلم عن بُعد، حتى يتم تسوية كافة الأمور وإزالة المخاطر.

وفي الجولة التي أجريت، صباح اليوم، قرر المراقب من وزارة التربية والتعليم إغلاق ملعب المدرسة، بذريعة أنه يشكل خطرا على الطلاب، كذلك اطلع برفقة اللجنة على المخاطر الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم بأن "الوزارة تكفّلت بمراقبة سير الترميمات في المدرسة، وانتدبنا مراقبا يواكب الأمور، ورصدنا عدة عواطل ومخاطر في المدرسة، توجهنا إلى بلدية الطيبة، وهي المسؤولة عن المؤسسات التعليمية، وسنواكب معا الأعمال وسنقرر بعدها انتظام التعليم".

وأعلنت لجنة الأولياء في المدرسة، مساء أمس، أن الإضراب مستمر لليوم الخامس على لتوالي، وذلك بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية في المدرسة.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#إعدادية السلام
#تربية وتعليم
#طلاب
#إضرابات

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الحبس 14 عاما لقاتل ابن شقيقه من كفر كنا
الحبس 14 عاما لقاتل ابن شقيقه من كفر كنا

2022-10-20

إصابتان خطيرتان في حادثي طرق بالنقب والعفولة
إصابتان خطيرتان في حادثي طرق بالنقب والعفولة

2022-10-20

هدم خيمة الاحتجاج في رهط وأرضية منزل بكفر قاسم
هدم خيمة الاحتجاج في رهط وأرضية منزل بكفر قاسم

2022-10-20

الأكثر قراءة

استشهاد عدي التميمي في اشتباك مسلح مع الاحتلال شرق القدس

استشهاد عدي التميمي في اشتباك مسلح مع الاحتلال شرق القدس

2022-10-19
الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول

الولايات المتحدة: إسرائيل لا تستوفي شروط الإعفاء من تأشيرة دخول

2022-10-19
تقرير: الموساد ينشط لتفكيك

تقرير: الموساد ينشط لتفكيك "علماء حماس" بماليزيا

2022-10-19
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-10-19
اعتقال مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

اعتقال مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

2022-10-19