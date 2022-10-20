جهود لإنهاء الإضراب في إعدادية السلام بالطيبة

اطلع مندوبون عن وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، برفقة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة السلام الإعدادية بمدينة الطيبة، ووفد عن البلدية على سير أعمال الترميم بالمدرسة وإزالة العوائق والمخاطر، في محاولة لإنهاء الإضراب الاحتجاجي المفتوح الذي باشرت به اللجنة، منذ يوم السبت الماضي.

وعلى إثر الإضراب المستمر، زار أمس، مندوبون عن الوزارة، ومراقب مختص، وأقر أن معيقات عدة في المدرسة تشكل خطرا على الطلاب، وعليه قررت الوزارة أمس إغلاق المدرسة وتحويل الطلاب لمنظومة التعلم عن بُعد، حتى يتم تسوية كافة الأمور وإزالة المخاطر.

وفي الجولة التي أجريت، صباح اليوم، قرر المراقب من وزارة التربية والتعليم إغلاق ملعب المدرسة، بذريعة أنه يشكل خطرا على الطلاب، كذلك اطلع برفقة اللجنة على المخاطر الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم بأن "الوزارة تكفّلت بمراقبة سير الترميمات في المدرسة، وانتدبنا مراقبا يواكب الأمور، ورصدنا عدة عواطل ومخاطر في المدرسة، توجهنا إلى بلدية الطيبة، وهي المسؤولة عن المؤسسات التعليمية، وسنواكب معا الأعمال وسنقرر بعدها انتظام التعليم".

وأعلنت لجنة الأولياء في المدرسة، مساء أمس، أن الإضراب مستمر لليوم الخامس على لتوالي، وذلك بسبب الأوضاع الصحية والبيئية المتردية في المدرسة.