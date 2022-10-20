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عرعرة النقب: وفاة عز الدين أبو عرار متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 20/10/2022 - 15:45

عرعرة النقب: وفاة عز الدين أبو عرار متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار
ضحية الجريمة عز الدين أبو عرار
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الطواقم الطبيّة في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، بعد ظهر اليوم الخميس، عن وفاة الشاب عز الدين جميل جدوع أبو عرار (26 عاما) من سكان قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد.

وكان أبو عرار قد أصيب بجروح بالغة الخطورة، قبل نحو أسبوع، إثر تعرضه لعيارات نارية خلال شجار.

وكان أبو عرار الذي تزوج، قبل شهرين، قد أصيب منتصف ليلة الجمعة الماضية في شجار بعرعرة النقب، ونُقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة بالغة الخطورة، وأجريت له عملية جراحية في الرأس، وتوفي بعد ظهر اليوم في قسم العلاج المكثف. وتدهورت حالته الصحية واضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته.

88 قتيلا منذ مطلع العام

بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 88 قتيلا بينهم 11 امرأة، علمًا بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

واقتُرفت هذه الجرائم، إلى جانب سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية في البلدات العربية، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة وملاحقة عصابات الإجرام وتقديم الجناة إلى القضاء.

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#النقب
#عرعرة النقب
#عز الدين أبو عرار
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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