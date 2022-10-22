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عرعرة المثلث: إصابة شابة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 22/10/2022 - 22:31

عرعرة المثلث: إصابة شابة في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت شابة، تبلغ 18 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار ببلدة عرعرة في منطقة وادي عارة، مساء السبت.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:03، حول مصابة في حادث عنف جرى نقلها إلينا قرب مدخل عرعرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانت جروحا متوسطة".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى مستفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#عرعرة المثلث
#تقاعس الشرطة

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