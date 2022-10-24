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12 إصابة في حادث طرق بالقرب من كفر قاسم

تاريخ النشر: 24/10/2022 - 08:40

12 إصابة في حادث طرق بالقرب من كفر قاسم
من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 12 شخصا بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بالقرب من مدينة كفر قاسم، فجر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالقين جراء حادث طرق بين حافلتين صغيرتين على شارع رقم 6 عند مفترق كفر قاسم، وبدورها تمكنت الطواقم من تخليص العالقين، ووصفت حالتهم بالمتفاوتة".

وأفاد المتحدث بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" الطبية أنه "جرى نقل 12 مصابا إلى مستشفيي مئير وبيلنسون، 4 منهم وصفت حالتهم بالمتوسطة، و8 وصفت حالتهم بالطفيفة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#كفر قاسم
#حوادث الطرق
#حافلات
#مركبات

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