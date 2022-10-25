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الطيرة: هدم منزل ذاتيا بذريعة البناء دون ترخيص

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 11:49

الطيرة: هدم منزل ذاتيا بذريعة البناء دون ترخيص
د. راني ناصر
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أجبرت السلطات الإسرائيلية، د. راني ناصر من الطيرة، على هدم منزله، صباح اليوم الثلاثاء، والذي كان مهددا بالهدم، بعد أن ضاقت السبل لتجميد أمر الهدم.

وأقدم صاحب المنزل على هدم منزله بشكل ذاتي، وذلك بعدما أجبرته السلطات الإسرائيلية على تنفيذ أمر الهدم، إثر قرار قضائي صدر بهذا الشأن، بحجة البناء دون ترخيص. والمنزل الذي اضطر ناصر لهدمه كان قيد الإنشاء، غربي المدينة، وادعت السلطات أنه أقيم على "أرض زراعية غير مخصصة للبناء".

وكان ناصر قد تسلم أمر الهدم قبل نحو عام، وأرفقت بقرار الهدم غرامة مالية.

وقال صاحب المنزل، د. راني ناصر، لـ"عرب 48" إن "الهدم جاء اضطرارا من أجل تفادي الغرامات المالية الباهظة".

وأكد ناصر أن "ما حصل مهزلة، إذ أن البلدية أعطتنا مستندات تؤكد أنه بإمكاننا البناء في المنطقة، ولكن لا ندري ما الذي حصل".

وفي السياق، هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، صباح أمس الإثنين، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ208 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وتصاعدت وتيرة إصدار السلطات الإسرائيلية أوامر هدم فورية، في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يضع أصحاب هذه المنازل أمام خيارين؛ إما دفع غرامات مالية باهظة أو الإقدام على هدم منازلهم بأنفسهم.

وواصلت السلطات تصعيدها في هدم المنازل والمنشآت والمحال التجارية والورش الصناعية في بلدات عربية عدة بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

بودكاست عرب 48

#الطيرة
#هدم المنازل
#هدم ذاتي
#راني ناصر

الطيرة: هدم منزل ذاتيا بذريعة البناء دون ترخيص

الطيرة: هدم منزل ذاتيا بذريعة البناء دون ترخيص

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