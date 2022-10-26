  2. محليات
  3. أخبار محلية

اعتقال ستة مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

تاريخ النشر: 26/10/2022 - 17:59

اعتقال ستة مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية
تظاهرة في أم الفحم بعد مقتل الصحافي إغبارية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال ستة أشخاص بشبهة الضلوع بقتل الصحافي نضال إغبارية، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة أم الفحم، بحسب ما جاء في بيان صدر، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عمليات الاعتقال نفذت الليلة الماضية وصباح اليوم، واستهدفت خمسة شبان من أم الفحم وشاب من عرعرة، ولفتت إلى أن اعمار المعتقلين تتراوح بين 22 و34 عاما.

وأفادت بأنها ستعرض المعتقلين على محكمة الصلح في مدينة حيفا، يوم غد، الخميس، للنظر في تمديد فترة اعتقالهم لاستكمال إجراءات التحقيق، وأوضحت أن عدد المعتقلين في إطار التحقيق بجريمة قتل الصحافي إغبارية بلغ سبعة معتقلين.

وأوضحت الشرطة أنها كانت قد أطلقت سراح ثلاثة أشخاص من بين أربعة كانت قد أعلنت عن اعتقالهم يوم الأربعاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ ولفتت إلى أنها مددت اعتقال الشخص الرابع حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين المشبه بتورطهم في جريمة قتل إغبارية إلى سبعة.

وقُتل الصحافي، نضال إغبارية (44 عاما)، من أم الفحم في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/ يونيو 2021.

وارتكبت جريمة القتل خلال تواجد إغبارية داخل سيارته قرب منزله في حي الكينا (البير) بأم الفحم عندما كان في طريق عودته من الصلاة، حيث أقدم جناة على إطلاق النار على الضحية.

وكان إغبارية مديرا لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات. ووفقا للشرطة فإنها تشتبه بأن "الهدف كان شقيق الضحية على خلفية تورطه في السوق السوداء".

بودكاست عرب 48

#نضال إغبارية
#جريمة قتل
#المجتمع العربي
#الشرطة الإسرائيلية

حوارات

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

في الذكرى السادسة والستين لمجزرة كفر قاسم...
في الذكرى السادسة والستين لمجزرة كفر قاسم...

2022-10-26

تقدير موقف لمدى الكرمل: "الفلسطينيّون في إسرائيل وانتخابات الكنيست الـ25"
تقدير موقف لمدى الكرمل: "الفلسطينيّون في إسرائيل وانتخابات الكنيست الـ25"

2022-10-26

مقتل مصطفى مطلق من جلجولية بالقرب من قلقيلية
مقتل مصطفى مطلق من جلجولية بالقرب من قلقيلية

2022-10-26

الأكثر قراءة

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

خمسة شهداء في عدوان للاحتلال على نابلس وشهيد سادس بالنبي صالح

2022-10-25
لا تحمّلوا

لا تحمّلوا "عرين الأسود" فوق طاقتها

2022-10-25
العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

العدوان على نابلس: صاروخ وتفجير سيارة واشتباكات مسلحة بأنحاء الضفة

2022-10-25
عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

عشرات الآلاف يشيعون شهداء نابلس الخمسة وشهيد النبي صالح

2022-10-25
مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

مسيرات غضب وإضراب بالضفة وغزة ودعوات لتصعيد المقاومة

2022-10-25