اعتقال ستة مشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال ستة أشخاص بشبهة الضلوع بقتل الصحافي نضال إغبارية، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة أم الفحم، بحسب ما جاء في بيان صدر، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة، في بيان، إن عمليات الاعتقال نفذت الليلة الماضية وصباح اليوم، واستهدفت خمسة شبان من أم الفحم وشاب من عرعرة، ولفتت إلى أن اعمار المعتقلين تتراوح بين 22 و34 عاما.

وأفادت بأنها ستعرض المعتقلين على محكمة الصلح في مدينة حيفا، يوم غد، الخميس، للنظر في تمديد فترة اعتقالهم لاستكمال إجراءات التحقيق، وأوضحت أن عدد المعتقلين في إطار التحقيق بجريمة قتل الصحافي إغبارية بلغ سبعة معتقلين.

وأوضحت الشرطة أنها كانت قد أطلقت سراح ثلاثة أشخاص من بين أربعة كانت قد أعلنت عن اعتقالهم يوم الأربعاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ ولفتت إلى أنها مددت اعتقال الشخص الرابع حتى يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين المشبه بتورطهم في جريمة قتل إغبارية إلى سبعة.

وقُتل الصحافي، نضال إغبارية (44 عاما)، من أم الفحم في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/ يونيو 2021.

وارتكبت جريمة القتل خلال تواجد إغبارية داخل سيارته قرب منزله في حي الكينا (البير) بأم الفحم عندما كان في طريق عودته من الصلاة، حيث أقدم جناة على إطلاق النار على الضحية.

وكان إغبارية مديرا لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات. ووفقا للشرطة فإنها تشتبه بأن "الهدف كان شقيق الضحية على خلفية تورطه في السوق السوداء".