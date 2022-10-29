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مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب منشية زبدة

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 00:35

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق قرب منشية زبدة
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، مصرعه في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 75 قرب بلدة منشية زبدة الواقعة في الجزء الشمالي من منطقة مرج ابن عامر، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 23:44، حول حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة على شارع 75 قرب منشية زبدة، وأقر طاقم طبي وفاة سائق الأولى متأثرا بجروحه".

وذكر المضمد محمد حبشي أن "حادث الطرق كان مروعا، إذ أن السيارة والدراجة النارية احترقتا نتيجة الحادث، فيما كان سائق الدراجة النارية فاقدا للوعي وعانى جروحا حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في حيثيات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 279 شخصا، بينهم 94 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#منشية زبدة
#دراجة نارية

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