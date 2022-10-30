إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق قرب دير الأسد

أصيب شخصان أحدهما بجروح خطيرة في حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على شارع 854 قرب بلدة دير الأسد باتجاه كسرى – سميع، فجر اليوم الأحد.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 01:34، حول حادث طرق بين سيارة وشاحنة على شارع 854 قرب لبيدوت باتجاه كيشور، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب (20 عاما) عانى جروحا خطيرة، فيما نقل مصاب آخر بشكل ذاتي من المكان".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.