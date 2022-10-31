  2. محليات
  3. أخبار محلية

جسر الزرقاء: اعتقال مشتبه آخر بالضلوع في قتل الفتى وليد شهاب

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 15:27

جسر الزرقاء: اعتقال مشتبه آخر بالضلوع في قتل الفتى وليد شهاب
الضحية الفتى وليد شهاب
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة اليوم، الإثنين، شابا (32 عاما) من جسر الزرقاء بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الفتى وليد سامي شهاب (13 عاما) في البلدة قبل أسبوعين.

وتنسب الشرطة للمشتبه الضلوع في الجريمة وتقديم المساعدة.

ومن المزمع أن يتم عرض المشتبه به على محكمة الصلح في حيفا لتمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

وكانت الشرطة قد اعتقلت قاصرا (16 عاما) من جسر الزرقاء في جلجولية يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بشبهة اقتراف الجريمة، وقد جرى تمديد اعتقاله لغاية يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ومما يذكر أن الضحية الفتى وليد شهاب توفي في مستشفى "هيلل يافة" بمدينة الخضيرة يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، متأثرا بجروحه الخطيرة بعد أيام من تعرضه لجريمة إطلاق نار وهو داخل مطعم في جسر الزرقاء.

وتسود بلدة جسر الزرقاء حالة من الاستنكار والغضب العارمة إثر تصاعد أعمال العنف والجريمة، والتي كان آخر ضحاياها الشاب زاهي جربان الذي قُتل برصاص الشرطة فيما أصيب شقيقه بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد وقت قصير من إصابة قريبهما الفتى وعد جربان وخاله بجروح متفاوتة في جريمة إطلاق نار.

يشار إلى أنه قتل منذ مطلع العام الجاري، 6 أشخاص نتيجة جرائم إطلاق نار وأعمال عنف مختلفة في البلدة نفسها، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن لجم الظاهرة المستفحلة فيها وبباقي البلدات العربية.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#وليد شهاب
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#تقاعس الشرطة

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة عاملين أحدهما بحالة خطيرة في كفر قاسم ونوف هجليل
إصابة عاملين أحدهما بحالة خطيرة في كفر قاسم ونوف هجليل

2022-10-31

تهجم لفظي على رئيس بلدية أم الفحم واعتداء على رئيس بلدية باقة الغربية
تهجم لفظي على رئيس بلدية أم الفحم واعتداء على رئيس بلدية باقة الغربية

2022-10-31

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب "أريئيل"
مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بحادث طرق قرب "أريئيل"

2022-10-31

الأكثر قراءة

استشهاد منفّذ عملية الدهس قرب أريحا وإصابة عناصر بجيش الاحتلال

استشهاد منفّذ عملية الدهس قرب أريحا وإصابة عناصر بجيش الاحتلال

2022-10-30
ارتفاع نسبة التصويت بالمجتمع العربي... استنفار في اليمين

ارتفاع نسبة التصويت بالمجتمع العربي... استنفار في اليمين

2022-10-30
غانتس بعد عملية الخليل: لا أرى انتفاضة ينضم الفلسطينيون إليها

غانتس بعد عملية الخليل: لا أرى انتفاضة ينضم الفلسطينيون إليها

2022-10-30
عشرات القتلى إثر انهيار جسر معلّق بغوجارات في الهند

عشرات القتلى إثر انهيار جسر معلّق بغوجارات في الهند

2022-10-30
حالة الطقس: أجواء غائمة ومستقرة

حالة الطقس: أجواء غائمة ومستقرة

2022-10-30