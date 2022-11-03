النقب: تصريح ادعاء ضد مشتبهين بمحاولتي قتل

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة بئر السبع، تصريحي ادعاء ضد مشتبهين بمحاولتي قتل في النقب.

ووفقا للشرطة، اليوم الخميس، فإنه "أنهت الشرطة في رهط بالنقب، في هذه الأيام، تحقيقاتها في جريمتي محاولة قتل في المدينة، أسفرت عن إصابة شخصين، إذ تلقت الشرطة يوم 10 حزيران/ يونيو 2022 بلاغا عن إصابة مواطنة في العشرينيات من عمرها من رهط برصاصة في الجزء العلوي من جسدها، ووصفت الطّواقم الطبية حالتها بالمتوسطة. وعليه وصل أفراد الشرطة إلى المكان، وشرعوا بالتحقيق في الحادث، وجمعوا الأدلة وقاموا بعمليات بحث مكثفة عن المشتبه به. وفي المقابل تمّ تشكيل فريق تحقيق خاص في الشرطة، حتى اعتقال المشتبه به، إذ تبيّن أنه من سكان رهط في العشرينات من عمره، والذي كان هاربًا، يوم 18 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضافت أنّ "مجريات التحقيق في الحادث كشفت أنّ المشتبه به هو شقيق الضحية، أخذ مسدسًا وأطلق عليها الرصاص أثناء تواجدها في ساحة المنزل للمساعدة في تحضير وجبة طعام بعد عودتها إلى المنزل بعد عدة سنوات من العيش في مدينة بئر السبع. كما تبين من التحقيق أن ابن عم المشتبه به، البالغ من العمر 20 عامًا من سكان المدينة أيضًا، أبعد والدتها لئلا تتدخل أثناء عملية إطلاق النار، وبعدها تسبب عطل في المسدس مما أوقف إطلاق النار، في حين قامت الأم وشقيقاتها بإبعادها عن البيت إلى منزل مجاور وهي مصابة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "تم اعتقال ابن عمها، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر. ومع انتهاء التحقيق، أمس، قدمت النيابة تصريح مدع عام بشأن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهما.

وفي الحادثة الثانية، التي وقعت يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، "تلقت الشرطة بلاغا عن حادث إطلاق نار على سيارة في رهط، ما أسفر عن إصابة مواطن (20 عاما)، من المدينة بجروح متوسطة في رأسه. وبدورها وصلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وشرعت بالتحقيق وجمع الأدلة، وبعدها نفذت أعمال بحث وتمشيط مكثفة عن المشتبهين".

وتابعت أنه "في المقابل، تمّ تشكيل فريق تحقيق خاص أدى لاعتقال 3 أشخاص من أفراد عائلاتهم للاشتباه في محاولتهم القتل والتسبب بأضرار للمركبة. وكشف مسار التحقيق أن الحادثة بدأت بسبب صراع نشأ بين المتورطين، وهم من أبناء العائلة على خلفية نقاش محتدم خلال بث مباشر على شبكة التواصل الاجتماعية (تيك توك). وبعدها، نصب المشتبه بهم كمينا للضحيتين وأطلقوا النار عليهما. وتم اعتقال المشتبهين وتمديد حبسهم من حين لآخر على ذمة التحقيق، وخلال هذا الأسبوع تم تقديم تصريح مدع عام استعدادًا لتقديم لائحة اتهام ضدهم بالتهم المنسوبة إليهم، فيما مددت محكمة الصلح بمدينة بئر السبع اعتقالهم حتى يوم الأحد المقبل 6 تشرين الثاني/ نوفمبر".