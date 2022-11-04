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مقتل الشاب أحمد دكّة بإطلاق نار في يافا

تاريخ النشر: 04/11/2022 - 02:28

مقتل الشاب أحمد دكّة بإطلاق نار في يافا
ضحية جريمة القتل، أحمد دكة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قُتِل الشاب أحمد دكة، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان يافا، إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في المدينة، بعيد انتصاف ليل الخميس.

وجاء في التفاصيل أن الشاب دكّة تعرّض لإطلاق النار حينما كان في شارع "ييفت" في المدينة.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، الإسعافات الأولية للشاب، الذي نُقِل للمشفى بينما كانت تُجرى له عمليات إنعاش، في محاولة للإبقاء على حياته، غير أن وفاته أُقرّت في المشفى فجر الجمعة، بعيد وصوله.

ولم تبلّغ الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بهم في جريمة القتل.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الجريمة، وملاحقة عصابات الإجرام، وتقديم الجناة للقضاء.

ومددت محكمة الصلح في حيفا، مساء الأربعاء، اعتقال ستة مشتبه بهم بالضلوع في جريمة قتل الصحافي نضال إغبارية، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، في مدينة أم الفحم، فيما أفرجت المحكمة عن معتقل بشروط مقيدة.

وفرضت المحكمة المركزيّة في حيفا، الخميس، على مجد ندّاف بالحبس لمدة 25 عامًا بعد اعترافه وإدانته بقتل محمد وتد (21 عامًا) في حزيران/ يونيو 2020. كما أمرت المحكمة المدان بالقتل دفع تعويض قدره 200 ألف شيكل لعائلة الضحية.

بودكاست عرب 48

#أحمد دكة
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#يافا
#جرائم القتل

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