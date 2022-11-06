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إصابة معلمة مدرسة في جريمة إطلاق نار بالنقب

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 14:04

إصابة معلمة مدرسة في جريمة إطلاق نار بالنقب
قرية عربية بالنقب (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت معلمة (29 عاما) بجروح متوسطة في حادثة عنف في قرية الفرعة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابة ونقلها إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

ووفقا لمصادر محلية في النقب فإن المصابة معلمة تدرّس في إحدى المدارس، كانت تقف في ساحة المدرسة حين أصيبت بعيار في رجلها.

وأضافت أن تبادلا لإطلاق نار وقع بين مجموعتين كانتا داخل سيارتين بالقرب من المدرسة، وأصيبت المعلمة برصاصة طائشة.

واستدعيت إلى المكان قوات من الشرطة، وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار.

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#النقب
#الفرعة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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