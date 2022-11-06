الناصرة: تسريح الشيخ ناظم أبو سليم

سرحت السلطات الإسرائيلية الشيخ ناظم أبو سليم - إمام مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأحد.

وأطلقت السلطات الإسرائيلية سراح أبو سليم من سجن الرملة، بعد أن قضى محكوميته بالحبس الفعلي لمدة 24 شهرا بتهم أمنية بادعاء "التحريض على العنف" و"الإرهاب".

وفي حديث لـ"عرب 48" فور إطلاق سراحه قال الشيخ أبو سليم إن صحته جيدة بوجه عام، وإنه سيخضع قريبا لعملية في صمام القلب.

وأضاف أنه عائد إلى بيته، وأن عليه مهمات سيقوم بها، "أهمها بعد مرضاة الله، العمل لصالح شعبنا وإحلال الوئام بين الناس، ومنع العنف وإراقة الدماء بين الناس".

وأكد أبو سليم أن تحرره من الأسر "يضع نهاية لـ12 سنة من الملاحقة ما بين إبعاد عن المدينة واعتقالات وملاحقات سياسية، لا مبرر لها سوى أنني اقتبست آيات من القرآن الكريم".