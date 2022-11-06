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ضبط نصف مليون شيكل ومسدس بمنزل في شفاعمرو

تاريخ النشر: 06/11/2022 - 14:54

ضبط نصف مليون شيكل ومسدس بمنزل في شفاعمرو
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الشرطة، اليوم الأحد، أنها ضبطت مسدّسا ومبلغا نقدياّ قدره حوالي نصف مليون شيكل خلال تفتيش داخل منزل في مدينة شفاعمرو.

ومن المزمع أن تقدم النيابة العامة لائحة اتّهام ضدّ المشتبه به، في الأيّام القريبة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "عند وصول قوّات الشّرطة إلى المكان ومحاولتهم دخول المنزل ألقيت من نافذة المنزل حقيبة تحتوي على مسدّس و3 أمشاط ذخيرة مليئة بالرّصاص".

(تصوير الشرطة)

وزعمت أنه "بعد عدّة دقائق لم يُفتح فيها باب المنزل، اقتحمت القوّات الباب الأماميّ بهدف الدّخول إلى المنزل. أثناء تفتيش المنزل، تمّ إلقاء القبض على المشتبه به، وضُبط في داخل خزنة حوالي نصف مليون شيكل".

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#شفاعمرو
#أموال
#أسلحة
#شبهات

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