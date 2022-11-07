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الناصرة: اتهام 3 شبان بتنفيذ اعتداء خطير وإطلاق نار

تاريخ النشر: 07/11/2022 - 16:12

الناصرة: اتهام 3 شبان بتنفيذ اعتداء خطير وإطلاق نار
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة للمحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضدّ ثلاثة مواطنين من سكان الناصرة بتهمة الاعتداء الخطير، ومخالفات تتعلق بالأسلحة، وإطلاق النار بسلاح ناري، وغير ذلك.

وطالبت النيابة المحكمة بتمديد حبس المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة بحقّهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمين أحمد سليمان (24 عامًا) وأحمد نجم (23 عامًا) وخيام سليمان (21عامًا) وبسبب خلاف عائلي قرروا إطلاق النار على منزل عائلة. ولهذا الغرض قاموا بتسليح أنفسهم بالسلاح بما في ذلك رشاش كلاشنكوف وقطعتي سلاح من نوع M16، وصل المتهمون الثلاثة معهم صديقهم المرحوم محمود شحادة في سيارتهم، وقاموا بإطلاق النار على المبنى، وفي الوقت نفسه كان شرطي وإثنان من مفتشي البلدية على مقربة، وعندما سمعوا صوت إطلاق النار، توجهوا بسيارتهم نحو المبنى ولاحظوا سيارة المتهمين وهي تفرّ من مكان الحادث".

وذكر في لائحة الاتهام أيضا أن "الشرطة طاردت السيارة، واستمر المتهمون في الفرار من الشرطة. وأثناء فرارهم أطلق أحد المتهمين عدة أعيرة نارية في الهواء. ثم أطلقوا عشرات الرصاصات على سيارة الشرطة، ردًا على إطلاق النار على السيارة، وعندما شعر افراد الشرطة بخطر حقيقي على حياتهم، أطلق أحدهم عدّة رصاصات على سيارة المتهمين. نزل المتهمون من السيارة واعتُقلوا على الفور. ونتيجة لإطلاق النار أصيب محمود شحادة وأعلِن عن وفاته على الفور. كما أصيب المتهم خيام سليمان في ظهره ونقل إلى المستشفى".

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#الناصرة
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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