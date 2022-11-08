حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

يتوقع الراصد الجوي أن تنخفض الحرارة بشكل ملموس، اليوم الثلاثاء، نتيجة تقدم منخفض بارد نسبي إلى بارد نحو شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد وقد تكون رعدية في بعض المناطق.

وتسود خلال النهار أجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية. مع ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل أكبر ويسود جو بارد مع بقاء الفرصة لتساقط الأمطار في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار بشكل منتظم في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد خلال ساعات النهار مع جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بقيم متدنية تتراوح بين 15 و17 مئوية في ساعات النهار، بحيث تكون دون المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية.

في يوم الأربعاء، لن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة.

ويبقى الجو غائما جزئيا مع فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق نهارا.

وتكون الحرارة ضمن المعدل السنوي لشهر تشرين الثاني. مع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويسود خلال النهار والظهيرة تحديدا جو معتدل وخريفي لطيف. مع ساعات المساء والليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وفي يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف للغالية على درجات الحرارة يبحث يسود جو مستقر ولطيف ومعتدل في ساعات النهار مع كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد.

لن يطرأ، يوم السبت، تغير يذكر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال. ومع ساعات المساء يصبح الجو منعشا ومائلا للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.