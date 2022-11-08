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وجود طفيلي محتمل في بحرية طبرية قد يسبب أضرارا بالبصر

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 20:51

وجود طفيلي محتمل في بحرية طبرية قد يسبب أضرارا بالبصر
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق بشبهات حول وجود طفيليات ضارة في مياه بحيرة طبرية، قد تسبب التهابات في العين تصل إلى حد الإضرار بالرؤية، مشيرة إلى نقل 29 شخصا إلى المشافي، يعانون من التهاب أو قرحة في القرنية.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأنها تلقت في الأيام الأخيرة، العديد من البلاغات من قبل أطباء العيون حول نقل عدد كبير من المرضى إلى المشافي، وهم يعانون من التهاب حاد في القرنية أو تندب في القرنية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات الأكثر خطورة المسجلة وصلت إلى حد الإصابة بتلف بصري. وأوضحت أن تحقق بجود طفيلي "خفية الأبواغ" أو ما يعرف بـ"ميكروسبوريديوم" (الفطريات البويغية) في عينات من مياه بحيرة طبرية.

وتتسبب هذه الفطريات البويغية في التهابات في العين من بينها التهاب القرنية والتهاب الملتحمة (العين الوردية).

وأوضح البيان أن الفحص الأولى كشف أنه حتى الآن تم تسرير 29 مريضًا في عدد من المستشفيات، يعانون من التهابات في القرنية التي يسببها تلوق بالـ"ميكروسبوريديوم".

ولفتت إلى أن التحقيق الوبائي أظهر أن "بعض المرضى على الأقل" استحموا في شواطئ مختلفة من بحيرة طبرية.

وفي ظل هذه المعطيات، التي شددت وزارة الصحة على أنها "أولية" وأن الفحص لا يزال جاريا، أوصت الوزارة باستخدام "نظارات سباحة" عند الاستحمام في بحيرة طبرية لتجنب ملامسة العين المباشرة للمياه.

وطالبت وزارة الصحة كل من "استحم في بحيرة طبرية ويعاني من التهاب بالعين واحمرار وألم وشعور ‘بجسم غريب‘ في العينين" بمراجعة طبيب عيون للتشخيص والعلاج.

وأكدت الوزارة أنه "لا يوجد خطر في شرب مياه بحيرة طبرية"، وأوضحت أنها تعمل على إنهاء الفحوثات المخبرية "في محاولة لتحديد سبب الظاهرة"، وختمت بأنها ستقوم بـ"الإعلان عن النتائج لاحقا".

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#وزارة الصحة الإسرائيلية
#طفيليات ضارة
#ميكروبات
#بحيرة طبرية

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