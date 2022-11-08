وصول جثمان طالب الطب باسل أبو شريقي إلى البلاد

وصل إلى مطار "بن غوريون" في مدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب باسل عليان أبو شريقي (24 عاما) ابن قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، والذي لقي مصرعه في جورجيا، مساء أول من أمس الأحد، إثر تسرب للغاز في المنزل الذي سكن فيه.

وكان على متن الطائرة عدد من أقارب الفقيد الذين أتموا كافة الإجراءات لنقل الجثمان ومن ثم دفنه في مسقط رأسه.

ومن المتوقع أن يشيّع جثمان الطالب أبو شريقي، بعد صلاة ظهر اليوم، من منزل العائلة إلى مقبرة صالح في اللقية.

وكان أبو شريقي قد انتقل من أوكرانيا للدراسة في جورجيا، ولقي مصرعه كما أصيب قريب له هناك بسبب تسرب للغاز.

وسادت أجواء من الحزن اللقية والنقب إثر الإعلان عن نبأ مصرع الطالب أبو شريقي.