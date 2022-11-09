مستوطنون يعتدون بالحجارة على سيارة إبراهيم عيسى من كفر قاسم

اعتدت مجموعة من المستوطنين على إبراهيم عيسى من مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الأربعاء، على خلفية عنصرية، إذ ألقوا على مركبته الحجارة خلال سفره، ما تسبب بتهشيم زجاج السيارة وأضرار أخرى، ولم يصب الشاب بأذى.

ووقع الاعتداء في منطقة رأس العين، حيث كان عيسى متجها إلى عمله حيث يعمل سائقا لسيارة نقليات.

ووصلت الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في ملابسات الاعتداء العنصري، دون الإعلان عن معتقلين لغاية الآن.

وقال إبراهيم عيسى لـ"عرب 48" إنه "فوجئت حين وصلت منطقة العمل بمجموعة من الشبان يلقون تجاهي الحجارة بصورة كثيفة، وبدوري تابعت سيري بالمركبة حتى ابتعد عنهم، وخلال قيادتي المركبة كانت تنهال علي الحجارة، وبلطف من الله لم أصب بأذى".

وأضاف أن "هذه الأعمال إرهابية يمكنها أن تتسبب بخسائر في الأرواح لأنها تتزايد بكثرة في كل فترة، وللأسف لا يوجد للإرهابيين أية رادع من قبل الشرطة، ولذلك يستمرون بأعمالهم العدائية ضد العرب بكل سهولة".

وختم عيسى بالقول إن "الشرطة إذا لم تقم بعملها لردع المتطرفين ستتسارع الاعتداءات، بل وتحتدم وتكون أصعب من ذلك، ويجب علينا أن نكون أكثر حذرا بسبب ازدياد الاعتداءات العنصرية".