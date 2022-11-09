كتابة كنعانية على مشط عاجي عمره 3700 عام عثر عليه جنوبي البلاد

كشف علماء الآثار في الجامعة العبرية في القدس، اليوم الأربعاء، النقاب عن نقش نادر "يلقي ضوءًا جديدًا" على استخدام اللغة الكنعانية في البلاد قبل حوالي 3700 عام، تمثل ذلك بـ"تعويذة" ضد القمل نقشت على مشط من العاج تم اكتشافه في جنوب اللاد.

وعُثر على المشط عام 2017 في منطقة تل الدوير، وهو تل يقع في منتصف الطريق بين القدس وغزة، على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عسقلان، لكن لم تُلاحظ الحروف المنقوشة على المشط حتى وقت سابق من هذا العام، بعد إجراء فحص معمق، بحسب بيان للجامعة العبرية.

المشط العاجي مع النقش بالكتابة الكنعانية القديمة (تصوير: سلطة الآثار الإسرائيلية)

وقال قائد فريق البحث، أستاذ علم الآثار في الجامعة العبرية، يوسف غارفينكل، إن القطعة الأثرية "تقدم دليلا مباشرا" على استخدام الأبجدية الكنعانية في الحياة اليومية. وقال البيان إن الأحرف السبعة عشر المنقوشة على المشط الذي استُخدم لإزالة القمل، تكون سبع كلمات تترجم إلى "أتمنى أن يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

ويبلغ الحجم الإجمالي للمشط العاجي حوالي 3.5 سم. وأشار علماء الآثاء إلى أنه تم العثور على آثار القمل عالقة بالمشط.

والموقع الذي عثر فيه على المشط هو موقع مدينة كنعانية رئيسية تسمى "لخيش" (بالعبرية: تل لخيش) التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب القدس. وورد ذكر مدينة لخيش الكنعانية في رسائل تل العمارنة (أرقام 328، 329، 332) التي تعود إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

جانب من النقوش الكنعانية (تصوير: سلطة الآثار الإسرائيلية)

وأوضح البيان أن علماء الآثار عثروا على 10 نقوش فيها، لكن المشط يمثل أول "جملة لفظية كاملة" مكتوبة باللغة التي تحدث بها سكان لخيش القديمة. وأشار غارفينكل إلى أن "هذه هي الجملة الأولى التي يتم العثور عليها في اللغة الكنعانية" في البلاد، واصفًا ذلك بأنه "علامة بارزة في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة".

وأوضح علماء الآثاء أن الأبجدية، التي اخترعها الكنعانيون حوالي عام 1800 قبل الميلاد، شكلت الأساس لمعظم اللغات الحديثة في العالم. ولفت البيان إلى أن المشط نفسه كان على الأرجح قطعة فاخرة مستوردة إذ لم تكن هناك فيلة في كنعان، وبالتالي لا يوجد عاج.

جانب من النقوش الكنعانية (تصوير: سلطة الآثار الإسرائيلية)

وأكدت دراسة المادة الخام التي أجراها البروفيسورة ريفكا رابينوفيتش من الجامعة العبرية والبروفيسور يوفال غورين من جامعة بن غوريون، أن المشط مصنوع من عاج الفيل. وأكد العلماء على أهمية هذا الجانب من البحث لأن كلمة "ناب" في الكنعانية تظهر في النقش.

وقال الروفيسور غارفينكل إنه "في الماضي القديم، كان العاج مادة باهظة الثمن، مستوردة من مصر، وكان المشط من الأدوات الفاخرة للغاية. المشط والنقش يدلان على أنه حتى الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية العالية يعانون من القمل".

وأوضحت الدكتورة مادلين مومتسوغلو من معهد علم الآثار في الجامعة العبرية وهي شريكة في البحث أنه ""الآن، بعد حوالي خمس سنوات فقط من اكتشافه الأولي، عندما تم تنظيف المشط ونقله إلى الحفظ، تمكنا من اكتشاف النقش المطبوع عليه لأن الحروف كانت منحوتة بشكل سطحي للغاية ولا يمكن تمييزها".