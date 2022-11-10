أم الفحم: استنكار لاعتداء على معلمات في روضة أطفال

اعتدى شخص، اليوم الخميس، على إحدى المعلمات في روضات حي الشعرة في مدينة أم الفحم، وذلك بعد اقتحام الروضة من قبل أحد أهالي الأطفال في الروضة، وقام المعتدي بتكسير وتخريب ممتلكات الروضة.

وجرى الاعتداء على المعلمات بعد حديث دار بين المربيات في الروضة وولي أمر أحد الطلاب، وتطورت الأمور إلى حد الاعتداء الجسدي على المعلمات في الروضة وتخريب الممتلكات.

في المقابل، استنكرت بلدية أم الفحم الحادثة، في بيان، جاء فيه أن "الاعتداء الذي جرى صباح الخميس، من قبل أحد الأهالي والذي اعتدى جسديًا على إحدى المعلمات، بالإضافة إلى تخريب وتكسير ممتلكات داخل روضة في حي عين الشعرة".

وأضافت البلدية في بيانها أنه "نعتبر ذلك العمل منافيًا للأخلاق والأعراف بحق مؤسسة تربوية لها احترامها وكيانها".

واعتبرت اللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب في أم الفحم أن "العمل منافي للأخلاق والأعراف الفحماوية والإسلامية بحق مربيات أطفال، وبحق مؤسسة تربوية لها احترامها وكيانها".

وأضافت اللجنة المحلية أنها "تتابع حيثيات الموضوع مع الجهات ذات الصلة".