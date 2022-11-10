  2. محليات
  3. أخبار محلية

عشرون مصابا إثر حريق في حيفا

تاريخ النشر: 10/11/2022 - 08:12

عشرون مصابا إثر حريق في حيفا
(تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عشرون شخصا بجروح متفاوتة من جراء حريق اندلع في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

وأفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ أنها أخمدت حريقا شب ببناية سكنية مكونة من 4 طوابق في مدينة حيفا.

وأوضحت أنه "لدى وصول الطواقم تبين أن الحريق شب بالطابق الأرضي من البناية. وعملت الطواقم على إخماد النيران ومنع انتشارها، إلى جانب البحث عن عالقين. وتم تخليص العالقين وإحالتهم للطواقم الطبية لاستكمال العلاج. ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

وأفادت مصادر طبية أنه جرى تقديم العلاج الأولي لعشرين مصابا، بينهم أطفال، أصيبوا باختناقات من جراء استنشاق الدخان الكثيف الذي انبعث من الحريق، ووصفت إصاباتهم بأنها متوسطة وطفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات في المدينة لاستكمال العلاج الطبي.

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

وفي السياق، لقي المسن الحاج محمد سواعد (أبو صلاح) من سخنين مصرعه، متأثرا بإصابته الخطيرة بحروق، من جراء حريق شب في المدينة، بعد ظهر أول من أمس الثلاثاء.

ويُستدل من معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أن معظم الحرائق المنزلية التي تحدث في موسم الشتاء تكون المدافئ غير الآمنة المسبب لها. وأوصت المؤسسة باستخدام وسائل تدفئة بدون احتراق أو بدون لهبة مشتعلة، إذ أن استخدام المشعاع "الرادياتور" والمُكيف يعتبر الأكثر أمانا للسكان.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#حرائق
#حوادث منزلية
#فصل الشتاء

عشرون مصابا إثر حريق في حيفا

حوارات

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت
حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة حتى السبت

2022-11-10

البلدات العربيّة تغرق في كلّ شتاء... "أزمة تتفاقم سنويًّا"
البلدات العربيّة تغرق في كلّ شتاء... "أزمة تتفاقم سنويًّا"

2022-11-09

كتابة كنعانية على مشط عاجي عمره 3700 عام عثر عليه جنوبي البلاد
كتابة كنعانية على مشط عاجي عمره 3700 عام عثر عليه جنوبي البلاد

2022-11-09

الأكثر قراءة

شهيد وإصابات خلال التصدي لاقتحام أعضاء كنيست

شهيد وإصابات خلال التصدي لاقتحام أعضاء كنيست "قبر يوسف"

2022-11-09
عن خفّة رأيٍ مُستهجنة لوزير فلسطيني

عن خفّة رأيٍ مُستهجنة لوزير فلسطيني

2022-11-09
حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا

2022-11-09
15 قتيلا بغارة منسوبة لإسرائيل على الحدود السورية - العراقية

15 قتيلا بغارة منسوبة لإسرائيل على الحدود السورية - العراقية

2022-11-09
الانتخابات النصفية الأميركية: منافسة محتدمة والجمهوريون يخفضون سقف التوقعات

الانتخابات النصفية الأميركية: منافسة محتدمة والجمهوريون يخفضون سقف التوقعات

2022-11-09