مداهمة مجمع عربي قرب الرملة ومصادرة آليات ومكب نفايات

داهمت الشرطة الإسرائيلية، حديثا، مجمعا سكنيا عربيا بالقرب من معسكر "تسريفين" بالقرب من مدينة الرملة، وسط البلاد، وصادرت 6 شاحنات و3 جرارات و18 حاوية للنفايات، بادعاء عمل غير قانوني.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه جرى "تنفيذ تطبيق قانون في مجموعة متنوعة من المجالات ضد عائلات الجريمة المحلية، بما في ذلك إنفاذ القانون الجنائي والاقتصادي وفي مجال حركة المرور، بواسطة تفعيل ممارسات مهنية وقدرات جميع قوات الشرطة ذات الصلة بالتعاون مع سلطات أخرى لتطبيق القانون".

وأضافت أنه شارك أفراد من الشرطة ووحدات "حرس الحدود" و"مكافحة الشغب" إلى جانب "وحدة الكلاب البوليسية" ضمن نشاط خطة "الخطوة السابعة"، وبالتعاون مع الجيش وسلطة إنفاذ القانون العقاري، لـ"تعزيز سيادة القانون، والردع، وفعالية الإنفاذ ضد العناصر الإجرامية في لواء المركز".

وأشارت إلى أن "أفراد الشرطة عملوا في مجمع سكني بالمنطقة القريبة من قاعدة تسريفين العسكرية في الرملة، حيث تم ضبط مكب نفايات غير قانوني، وبحسب مواد البينات التي تم جمعها، تمت مصادرة آليات ثقيلة تم تشغيلها وفق الشبهات بشكل غير قانوني ومنها: 6 شاحنات و3 جرارات و18 حاوية".