إحراق 4 سيارات في "نوف هجليل"

أحرق جناة مجهولون أربع سيارات في مدينة "نوف هجليل" بالقرب من الناصرة، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الاعتداء عن أضرار جسيمة بالسيارات الأربع، ولم يبلغ عن إصابات بشرية.

وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ النار، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.

وكان مركز الاستعلامات 102 في سلطة الإطفاء والإنقاذ قد تلقى بلاغا، الساعة الرابعة والنصف فجرا، حول اندلاع حريق بسيارات عدة، وجرى إخماد النار ومنع انتشارها.

ووفقا للشرطة فإن خلفية الحريق تعود إلى "نزاع بين عصابات إجرامية".