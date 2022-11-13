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تسريح المشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية وإحالتهم للحبس المنزلي

تاريخ النشر: 13/11/2022 - 12:14

تسريح المشتبهين بقتل الصحافي نضال إغبارية وإحالتهم للحبس المنزلي
ضحية الجريمة نضال إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أطلقت الشرطة، اليوم الأحد، سراح كافة المشتبهين، وعددهم سبعة، الذين تم اعتقالهم بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل الصحافي نضال إغباريّة من أم الفحم.

وجرى إحالة المشتبهين بعد تسريحهم من المعتقل إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وقُتل الصحافي، نضال إغبارية (44 عاما)، من أم الفحم في جريمة إطلاق نار في المدينة، مساء يوم 4 أيلول/ سبتمبر 2022، وسبق أن تعرض منزله لوابل من الرصاص في شهر حزيران/ يونيو 2021.

وارتكبت جريمة القتل خلال تواجد إغبارية داخل سيارته قرب منزله في حي الكينا (البير) بأم الفحم عندما كان في طريق عودته من الصلاة، حيث أقدم جناة على إطلاق النار على الضحية.

وكان إغبارية مديرا لموقع "بلدتنا" المحلي في أم الفحم، وترك خلفه زوجة وابنة وحيدة (11 عاما) رزق بها بعد انتظار دام سنوات.

بودكاست عرب 48

#نضال إغباريّة
#أم الفحم
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

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