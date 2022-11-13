جسر الزرقاء: وفاة الطفل أحمد المصري متأثرا بإصابته بحادث دهس

توفي قبيل انتصاف ليل الأحد، الطفل أحمد رشوان المصري، والذي يبلغ من العمر 6 أعوام، وهو من جسر الزرقاء، متأثرا بجراح حرجة كان قد أُصيب بها، إثر تعرضه لحادث دهس في بلدة كفر قرع، مساء الجمعة الماضي.

وأجرى طاقم طبي عمليات إنعاش للطفل، إذ عانى جروحا حرجة في أنحاء جسده.

وأحيل الطفل بعيد إصابته، إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج، غير أنه توفي مساء الأحد، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياته بالفشل.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 293 شخصا، بينهم 98 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 93 ضحية، منذ مطلع العام 2022 وحتى الخميس الماضي.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.