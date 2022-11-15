إصابة خطيرة لسائق انقلبت سيارته بواد في الشاغور

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق ذاتي، في منطقة الشاغور، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق الرسمي بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالق جراء حادث طرق ذاتي أسفر عن انقلاب السيارة بوادٍ بالقرب من مدينة كرمئيل، وعليه تم استدعاء طائرة عامودية تابعة للطواقم الطبية، إذ عملت الطواقم على تخليص العالق بمساعدة معدات خاصة. وبعدها تم تخليص العالق وأحيل بعدها للطواقم الطبيةـ وهو بحالة خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.