إصابة خطيرة في حادث طرق بالنقب

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق على شارع رقم 40 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مرك الاستعلامات 101 في مركز نجمة داود الحمراء بمنطقة النقب تلقى، اليوم الساعة 12:17، بلاغا حول حادث طرق وقع بين حافلة ومركبة على شارع رقم 40 مقابل وادي عبدات. وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت للمكان العلاجات الأولية لمصابين، وصفت حالة أحدهما بالخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي السياق، لقي شخصان مصرعيهما في حادثي طرق على شوارع البلاد، فجر اليوم.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 298 شخصا، بينهم 100 من المجتمع العربي، قد لاقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام 2022 وحتى أول من أمس الإثنين.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.