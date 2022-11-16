إصابة خطيرة لعامل سقط عن رافعة شوكية بالجليل

أصيب عامل بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطه عن رافعة شوكية خلال عمله في مصنع بمنطقة الجليل الغربي، صباح اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، أسفر حادث عمل عن إصابة خطيرة لعامل يبلغ 27 عاما، بعد أن سقط، على ما يبدو، عن رافعة شوكية في مصنع بالمنطقة الصناعية "دورة" في بلدة "شلومي" بمنطقة الجليل الغربي.

وقدم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب ونقله، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق متصل، لقي عيسى خطيب من سكان الضفة الغربية بالأصل، يسكن في عبلين منذ مدة طويلة بعد الزواج، مصرعه حين كان يعمل على سيارة لجمع النفايات في قرية كفر ياسيف، فجر أمس الثلاثاء.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 63 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.