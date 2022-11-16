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رهط: اعتقال مشتبهين بإلقاء نفايات وغسل الأموال

تاريخ النشر: 16/11/2022 - 12:12

رهط: اعتقال مشتبهين بإلقاء نفايات وغسل الأموال
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أحد سكان مدينة رهط واثنين من أولاده بشبهة إلقاء نفايات ومخلفات البناء بشكل مخالف للقانون وغسل الأموال بملايين الشواقل.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "جرى إلقاء القبض على رجل من رهط واثنين من أبنائه بشبهة إلقاء نفايات ومخلفات البناء بشكل مخالف للقانون وغسل الأموال بملايين الشواقل".

وأضافت أنه "كجزء من تحقيق لوحدة (لاهف )433 لمكافحة الجرائم الاقتصادية في المجتمع العربي، تم في الأشهر الأخيرة إجراء تحقيق سري بمشاركة سلطة الضرائب ووحدات أخرى، للاشتباه بارتكاب جرائم احتيالية وتزوير مستندات ومخالفات ضريبية وغسل أموال ومخالفات قانون النظافة".

وأشارت الشرطة إلى أنه "بحسب الشبهات، قام والد وأبناؤه من سكان رهط بنقل وإلقاء نفايات البناء بكميات كبيرة والتسبب في أضرار وتلوث بيئي في جنوب البلاد، وتشير مواد التحقيق المتراكمة إلى أن المشتبه بهم قاموا بتزوير مستندات من أجل الحصول على أموال بطريقة احتيالية. تم اليوم مداهمة منازل ومحلات المشتبه بهم وحجز 10 سيارات وشاحنات وأحيل المشتبه بهم للتحقيق".

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#غسل الأموال
#رهط
#نفايات
#شبهات
#شرطة

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